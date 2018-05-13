Губернатор Приангарья обнародовал свой доход за 2017 год

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Иркутской области Сергей Левченко обнародовал свои доходы за 2017 год. Они превысили 4,9 млн рублей, увеличившись более чем на 800 тысяч по сравнению с прошлым годом. Кстати, годовой доход супруги губернатора составил свыше 7,6 млн рублей.

Согласно опубликованным сведениям, в собственности Сергея Левченко находится земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, гаража и хозяйственных построек площадью 1283 квадратных метра. Им он владеет безраздельно. Кроме того, в пользовании губернатора земельный садоводческий участок (838,5 кв метра), квартира (90,1 кв метра) и гаражный бокс (18 кв метров), все они расположены в России. Сергей Левченко, по данным регправительства, в 2017 году не приобретал имущества и не владел никакими автомобилями. Декларированный годовой доход главы Приангарья составил 4 млн 949 тысяч 14,6 рубля.

Что касается Натальи Левченко, то она в 2017 году безраздельно владела двумя квартирами площадью 54,6 и 130 кв метров, а также третью еще одной квартиры (90,1 кв метра). Кроме того, в собственности супруги губернатора в 2017 году числился автомобиль Ауди Q7. В пользовании у нее находится гараж площадью 30 кв метров, расположенный в России. Декларированный годовой доход Натальи Левченко составил в 2017 году 7 млн 669 тысяч 278,92 рубля. Отмечается, что имущества она также не приобретала.

Отметим, доходы правительства Иркутской области и его председателя за 2017 год пока не обнародованы.