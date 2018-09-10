HeadHunter: «черную» зарплату получает каждый десятый иркутянин

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Служба исследований HeadHunter в августе провела опрос среди соискателей, чтобы выяснить, как часто им предлагают «белые», «серые» и «черные» схемы оплаты труда. Оказалось, что полностью неофициально на последнем или текущем месте работы получали зарплату 9% иркутян, 37% – «белую».

Как сообщает пресс-служба компании, еще 10% жителей Приангарья никогда не предлагали полностью официальную заработную плату. Кроме того, 37% участников опроса уверены, что «белые» зарплаты в последнее время работодатели стали предлагать заметно реже, чем пару лет назад.

Чаще других похвастаться полностью официальным заработком могут представители банковской сферы, «Науки, образования» и «Медицины, фармацевтики». А вот реже «белая» зарплата встречается в «Туризме, гостиницах, ресторанах», «Продажах» и маркетинге.

Аналитики отмечают, что на вопрос о важности «белой» зарплаты соискатели в этом году отвечали менее категорично, чем два года назад. Если в 2016 году совокупная доля тех, кому важно, чтобы зарплата была полностью официальной, составляла 81%, то в 2018 году она составила 76%. И наоборот, доля тех, кому неважна «официальность» зарплаты выросла – с 17% до 22%.Наибольшая доля соискателей, которые не считают «белую» зарплату важной при трудоустройстве, оказалась в сфере «Искусства, развлечений, масс-медиа». Отмечается, что чем больше опыт у соискателя, тем для него важнее, чтобы зарплата была полностью официальной.

Среди главных плюсов «белой» зарплаты соискатели, считающие это важным, выделяют в первую очередь оплачиваемые больничные и декретный отпуск, а также правовую гарантию своевременных выплат зарплаты.

Тем не менее 67% соискателей из Иркутска, несмотря на важность «белой» зарплаты, готовы согласиться на «серую» или «черную» схему оплаты труда, если величина зарплаты будет гораздо больше их текущей. 36% согласятся на такое предложение, если оно будет от «компании-мечты», 33% - при предоставлении привлекательных условий в виде гибкого графика, дополнительного отпуска и т.п. Каждого четвертого (24%) подкупят перспективы карьерного роста или руководящая должность (9%). Только 15% ни в коем случае не устроят другие схемы оплаты труда, кроме официальной.