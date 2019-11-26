HeadHunter: на рынке труда Иркутска на одно место претендуют в среднем пять человек

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты HeadHunter проанализировали соотношение вакансии и резюме в крупнейших городах России, численностью более 500 тысяч жителей, чтобы составить рейтинг регионов с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей. Оказалось, что больше всего соискателей в России, более девяти человек, претендуют на место в Москве, Краснодаре и Махачкале. Чуть меньше кандидатов, восемь, конкурируют в Санкт-Петербурге, Тюмени, Самаре и Астрахани. Замыкают тройку лидеров с семью соискателями на место шесть городов: Уфа, Оренбург, Ростов-на-Дону, Казань, Омск и Тольятти, сообщает HeadHunter. Среди городов Сибири самая острая ситуация среди соискателей, кроме Омска, в Новосибирске и Томске – шесть человек на место. В Иркутске, Красноярске и Барнауле конкуренция на конец года составляет пять кандидатов. – Уровень конкуренции, комфортный для соискателей на рынке труда – это не более четырех на место. Дело в том, что подавляющее число кандидатов, не менее 80%, создают и активируют резюме, работая на данный момент, и далеко не каждый решится на перемены, особенно, если не найдет предложения лучше, чем у него сейчас. Но из крупных городов очень немного таких, где конкурс не более четырех кандидатов, из тридцати семи их набралось всего шесть. Два из них из Сибири – Кемерово и Новокузнецк, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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