HeadHunter: одной из самых дорогих вакансий месяца в Сибири стала должность механика-золотодобытчика в Иркутске

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Второе место по Сибири в ТОП-10 рейтинга самых дорогих вакансий августа заняло предложение из Иркутска для механика золотоизвлекательной фабрики, которому предлагают зарплату от 270 тысяч рублей. Этому специалисту предстоит работать за рубежом на золотобывающей фабрике, сообщает пресс-служба HeadHunter.

Лидером рейтинга стала вакансия в Новосибирске для руководителя проекта экспедиционно-курьерского бизнеса с зарплатой от 10 тысяч долларов США. Третья строчка у вакансии в Красноярске для руководителя проекта ВОЛС с вознаграждением от 250 тысяч рублей.

Еще одно предложение из Иркутска, кстати, заняло шестое место в рейтинге. Менеджер по закупкам в Китай будет получать от 200 тысяч рублей на руки.

– К «дорогим» кандидатам, вполне логично, что компании предъявляют достаточно высокие требования, которые можно разделить на профессиональные и личные качества. Например, к первым можно отнести наличие диплома об образовании, знание последних новинок в отрасли, опыт управления проектами и людьми, знание иностранных языков. Что касается личных качеств, то многие работодатели отмечают, что сотрудник им нужен целеустремленный, нацеленный на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук.