HeadHunter: самая высокая зарплата, которую работодатели предлагали иркутянам в мае – 295 тысяч рублей

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В мае в Иркутске самую высокую зарплату работодатели предлагали Frontend разработчику Javascript.

Как сообщают аналитики HeadHunter, соискателям этой должности обещали от 295 тысяч до 400 тысяч рублей. На втором месте ТОП-10 самых дорогих вакансий должность механика ЗИФ, которому предлагают от 270 тысяч рублей. Третье место – командир воздушного судна Ми-8, который может получать от 175 тысяч до 300 тысяч рублей.

При этом, как отмечают аналитики, среднее предложение по зарплате в Иркутске в мае составило 37 тысяч рублей.

– Май – не самый активный месяц для поиска персонала и работы, – комментирует руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО Елана Таращук. – Чаще всего мы наблюдаем небольшое снижение и с той, и с другой стороны. Но тут, конечно, многое зависит от сезонности: например, ближе к лету активно растет спрос на рабочих строительных специальностей, персонал в сфере гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), в некоторых направлениях продаж. Таким образом компании закрывают вакансии, которые появляются ближе к сезону.