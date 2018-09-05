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06.09.2018

HeadHunter: самой дорогой вакансией августа в Иркутске стал пост директора лесопильных заводов

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии в Иркутске и составили ТОП-10 самых дорогих предложений августа. На первой строчке оказалось предложение для директора лесозаготовительных заводов с зарплатой от 300 тысяч рублей.

На второе место в рейтинге спустилась вакансия командира воздушного судна/КВС Ми-8 с окладом 180-230 тысяч рублей. На зарплату от 100 до 180 тысяч мог претендовать в Иркутске заместитель директора производства (изготовление металлоконструкций, строительных конструкций), от 90 до 120 тысяч рублей предлагали стоматологу-ортопеду, директору магазина и ведущему продакт-менеджеру со знанием английского языка.

Также в ТОП-10 вакансий попали предложения для технико-коммерческого представителя, главного трене‎ра (ИСЖ, НСЖ), врача анестезиолога-реаниматолога и программиста 1С. Месячное жалованье на этих должностях составляло от 68,9 тысячи рублей. При этом, отмечают аналитики, среднее вознаграждение, которое предлагали компании сотрудникам в Иркутске в августе, составило 31 тысячу 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, в августе динамика вакансий в Иркутске составила +34%, рост резюме +37%. Конкурс на одно предложение немного вырос и достиг 3,8 резюме на предложение. Исследование проводилось с 30 по 31 июля 2018 года среди 5028 вакансий.

– Для многих компаний сезон начинается именно в конце лета, а с появлением планов растет и число вакансий. Стоит отметить, что конец августа и сентябрь считаются отличным периодом для смены работы: число предложений растет очень активно, а кандидаты еще не проявляют той активности как, например, в октябре. То есть, интересные предложения уже есть, а высокой конкуренции еще нет, – отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук.

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