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01.10.2018

HeadHunter: самой дорогой вакансией сентября в Иркутске стала должность заведующего медпунктом

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты HeadHunter самой дорогой вакансией сентября в Иркутске назвали должность заведующего медпунктом. Работодатели предлагали ему зарплату от 120 тысяч рублей.

Кроме того, от 100 тысяч рублей могли зарабатывать претенденты на такие должности, как старший менеджер по работе с VIP-клиентами, шеф-повар сети ресторанов, руководитель филиала фирмы и директор по персоналу. В ТОП-10 вакансий вошли также региональный менеджер, технико-коммерческий представитель, заместитель главного механика, врач анестезиолог-реаниматолог и программист 1С.

– Среднее вознаграждение, которое предлагали работодатели в нашем городе в начале осени, составило 32 тысячи 500 рублей, – комментирует руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО Елана Таращук. – Конечно, если посмотреть на вакансии, где вознаграждение больше 100 тысяч рублей, то больше всего таких предложений для топ-менеджеров и в сфере ИТ.

Что касается отраслей компаний, которые искали себе «дорогих» специалистов, то больше всего в них нуждаются «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Добывающая отрасль» и «Услуги для бизнеса». Значительная часть предложений стоимостью более 100 тысяч рублей – от компаний этих отраслей, сообщили в HeadHunter.

Между тем, рынок труда в Иркутске этой осенью отметился заметным ростом вакансий – в сентябре в Иркутске он составил +40% по отношению к данным прошлого года.

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Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

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