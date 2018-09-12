ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Деньги
13.09.2018

HeadHunter: средняя зарплата программистов в Иркутске – менее 50 тысяч рублей

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики HeadHunter ко Дню программиста, который отмечается 13 сентября, подготовили обзор рынка труда в ИТ-отрасли в Иркутске. В Иркутске средний оклад программиста – 47,5 тысячи рублей, тогда как в общем по России эта сумма заметно выше – более 62 тысяч рублей.

Для сравнения, например, в Москве программист может получать в среднем 120 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 95 тысяч, в Новосибирске и Красноярске – 80 и 57,5 тысячи рублей соответственно.

По данным HeadHunter, доля вакансий в информационных технологиях в Иркутске сегодня составляет 6% от общего числа предложений, а программирование стало одной из самых востребованных специализаций.

С начала года динамика предложений в сфере составила +48% (по отношению к данным прошлого года), соискателей же стало больше на 4%. На одну вакансию в Иркутске претендуют примерно два кандидата, то есть работодателям найти новых сотрудников не так просто. При этом активное развитие сферы будет способствовать тому, что дефицит кадров сохранится в ближайшие годы.

– Уровень оплаты труда и бонусы – один из ключевых критериев при выборе работодателя для ИТ-специалистов. Но решающими факторами очень часто становится возможность для профессионального развития и привлекательность проектов, над которыми предстоит работать, – отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Таращук. – В последние годы сфера информационных технологий стала самой привлекательной для трудоустройства: в ИТ хотел бы работать каждый пятый российский соискатель. Это больше, чем в добывающем или нефтегазовом секторах, которые традиционно очень популярны в России.

В тройку самых популярных языков программирования в России входят javascript, Php и c++ – именно они чаще всего указаны в резюме соискателей ИТ-отрасли.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске