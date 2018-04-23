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23.04.2018

HeadHunter: три четверти иркутян считают, что устроиться простым сотрудником легче, чем руководителем

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter опросил работников компаний Иркутска и выяснил, что только 13% из них считают, что руководителю несложно найти новую работу. Подавляющее большинство (74%) опрошенных уверены – соискатели на руководящие позиции испытывают в этом процессе трудности чаще, чем кандидаты на рядовые позиции.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, это мнение подтверждают и цифры. На сегодняшний день конкуренция в сфере «Высший менеджмент» в Иркутске очень серьезная: сейчас на одну вакансию приходится 9,3 резюме, при этом нормой для рынка считается отношение 4-5 резюме на одно предложение. По данным проекта «Люди в цифрах», средняя зарплата, которую предлагают соискателям в Иркутске в сфере «Высший менеджмент», составляет 98 тысяч рублей.

Между тем, сами соискатели считают, что несправедливые зарплатные вознаграждения – основная причина, усложняющая поиск работы руководителям. Также опрашиваемые назвали среди сложностей завышенные требования компаний (44%) и неосязаемые карьерные перспективы (28%).

По мнению участников опроса, далеко не во всех сферах руководителям сложно найти работу. Первое место в рейтинге «простых» сфер занял «Маркетинг, реклама, PR». Кроме того, в тройку лидеров вошли сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Бухгалтерия».

Кстати, женщины среди сложностей при поиске работы руководителем чаще называют недостаточную заработную плату, а мужчины же отмечают неосязаемые карьерные перспективы – 27% против 22% у женщин.

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