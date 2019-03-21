HeadHunter: в Иркутске вырос спрос на топ-менеджеров

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным аналитиков HeadHunter, в первом квартале этого года в Иркутске вырос спрос на топ-менеджеров. При этом конкурс среди соискателей в этой сфере довольно высок – около семи кандидатов на одно место.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, в марте динамика подобных вакансий на сайте составила +25%, а в феврале +44% по отношению к прошлому году при общей динамике предложений в марте этого года +24%.

– Год назад профессиональная сфера «Высший менеджмент» заметно отставала по динамике от общерыночных показателей – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. – Вполне может быть, что в первом квартале это отставание компенсируется, тем более, что весна – активное время для поиска новых сотрудников и открытия новых проектов, для которых и могут быть нужны руководители.

Среднее вознаграждение для топ-менеджеров в Иркутске составляет 81 тысячу рублей, среднее ожидание соискателей – 75 тысяч рублей.