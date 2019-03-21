ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Деньги
22.03.2019

HeadHunter: в Иркутске вырос спрос на топ-менеджеров

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным аналитиков HeadHunter, в первом квартале этого года в Иркутске вырос спрос на топ-менеджеров. При этом конкурс среди соискателей в этой сфере довольно высок – около семи кандидатов на одно место.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, в марте динамика подобных вакансий на сайте составила +25%, а в феврале +44% по отношению к прошлому году при общей динамике предложений в марте этого года +24%.

– Год назад профессиональная сфера «Высший менеджмент» заметно отставала по динамике от общерыночных показателей – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. – Вполне может быть, что в первом квартале это отставание компенсируется, тем более, что весна – активное время для поиска новых сотрудников и открытия новых проектов, для которых и могут быть нужны руководители.

Среднее вознаграждение для топ-менеджеров в Иркутске составляет 81 тысячу рублей, среднее ожидание соискателей – 75 тысяч рублей.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске