HeadHunter: в марте 2020 года в Приангарье сократилось количество вакансий

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В марте 2020 года в Иркутской области сократилось общее количество вакансий (-2%) в сравнении с февралем этого года, отрицательная динамика наблюдается и в Сибири (-1%).

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, в целом по России количество вакансий сократилось на 3%. При этом прирост по резюме отмечен на всех уровнях: по Иркутской области и Сибири он составил: +9%, по РФ +7%.

В ТОП-5 профсфер с положительной динамикой по количеству вакансий вошли (март к февралю 2020 года):

«консультирование» (+10%);

«медицина/фармацевтика» (+6%);

«искусство/развлечения, масс-медиа» (+4%);

«госслужба/некоммерческие организации» (+2%);

«рабочий персонал» (+2%).

ТОП-5 профсфер с отрицательной динамикой по количеству вакансий составили (март к февралю 2020 года):

«управление персоналом/тренинги» (-18%);

«банки/инвестиции» (-10%);

«спортивные клубы/фитнес/салоны красоты» (-9%)

«закупки» (-8%)

«туризм/гостиницы/рестораны» (-8%)

– По данным системы мониторинга рынка труда «Индекс HeadHunter» в марте 2020 года на одну вакансию приходилось шесть резюме, что является нормальным показателем для рынка труда. Такой же уровень соискательской конкуренции демонстрировал и март 2019 года. А причиной прироста количества резюме стало скорее желание соискателей избежать рисков, связанных с вероятностью потери работы в столь нестабильное время. По данным недавнего онлайн-опроса большую долю резюме составили трудоустроенные соискатели, – рассказала, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

Более активными в марте были соискатели следующих профсфер: (по отношению к февралю 2020 года):

«инсталляция и сервис» (+19%);

«закупки» (+14%);

«автомобильный бизнес» (+12%);

«маркетинг» (+11%);

«продажи» (+10%).