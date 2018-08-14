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15.08.2018

HeadHunter: в Сибири специалистам по ИТ предлагают вакансии с окладом до 2500 долларов США

СФО, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики HeadHunter составили ТОП-7 вакансий по России, которые предлагают ежемесячное вознаграждение в валюте. В рейтинг вошли два предложения из Сибири – менеджер проектов (Новосибирск) и веб-девелопер (Омск).

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, вакансия в Новосибирске предполагает ежемесячный заработок от 1000 до 2500 долларов США. Омское предложение замкнуло семерку самых дорогих с зарплатой в 400-800 долларов США.

Четыре строчки рейтинга из семи заняла Москва. Там на должности «Backend Developer Java\Kotlin» предлагают оклад от 2 до 6 тысяч долларов (первое место в ТОПе), а пекарь-кондитер, работая в Евросоюзе и Мальте, может получать от 1600 евро в месяц. Также в рейтинг вошло предложение из Екатеринбурга.

– Значительная часть таких предложений относятся к профобласти «Информационные технологии». В этом нет ничего удивительного, так очень часто такие компании активно работают с зарубежными компаниями, а в Сибири традиционно сильные вузы, выпускающие востребованных специалистов на мировом рынке труда. Иностранные компании с удовольствием приглашают их на работу. Часто для этого даже не нужно переезжать, допускается удаленная занятость. На сегодня на HeadHunter около 200 вакансий, предлагающих вознаграждение в валюте. Правда, уже сейчас заметно, что их становится меньше, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Елана Таращук.

Также иногда оплату труда в евро или долларах предлагают в сфере гостеприимства, в производстве.  В большинстве случаев такие предложения связаны с переездом в другую страну.

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Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

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