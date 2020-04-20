Игрокам и работникам иркутского ФК «Зенит» выплатили 12-миллионный долг по зарплате

Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске руководство футбольного клуба «Зенит» задолжало игрокам и работникам более 12,5 млн рублей зарплаты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, без денег за период с июля 2019 года по февраль 2020 года остались 42 человека. Прокурор внес гендиректору организации представления, а также направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Все заявления прокурора удовлетворены, судебные приказы исполнены.

В итоге задолженность по заработной плате перед игроками и работниками АНО «Футбольный клуб «Зенит» погашена в полном объеме.