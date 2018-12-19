Индексация соцвыплат ждет жителей Приангарья с 1 января

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Социальные выплаты, надбавки к пенсиям и пособия на ребенка будут проиндексированы в Иркутской области с 1 января 2019 года. Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрен коэффициент индексации – 1,043.

Таким образом, сообщает пресс-служба губернатора Приангарья, ежемесячная денежная выплата гражданам РФ, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, составит 485 рублей, неработающим пенсионерам Иркутской области – 484 рубля. Кроме того, ветеранам, работавшим в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также жителям области, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, – 510 рублей, ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, – тоже 510 рублей, реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий, – 463 рубля.

Размер социальной выплаты пенсионерам младше 80 лет, которые работали ранее в сфере физической культуры и имеют звания «Заслуженный мастер спорта России (СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», а также неработающим пенсионерам, которые имеют звание «Заслуженный врач России», проработавшим в спортивной медицине не менее десяти лет, составит 3 939,82 рублей. Для этой же категории граждан, но чей возраст выше 80 лет, социальная выплата будет составлять 7879,64 рубля.

Подробная информация по индексации социальных выплат размещена на сайте министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области.