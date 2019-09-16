Зима, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Интернет-аферисты украли 175 тысяч рублей у жителя Зимы. Инцидент произошел 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – В дежурную часть обратился 53-летний житель Зимы и сообщил, что ему пришло смс-уведомление с текстом о том, что все операции по его зарплатной карте приостановлены. Собственнику необходимо связаться со службой безопасности финансовой организации по указанному в сообщении номеру для получения дополнительной информации. Когда мужчина набрал указанный номер, ему ответил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка и предложил с целью разблокировки карты провести несколько операций, сообщив коды, направленные в смс-сообщении банка, – отметили в ведомстве. Ничего не подозревавший мужчина выполнил все указания собеседника, а спустя некоторое время увидел, что с его счета списано 175 тысяч рублей. После этого потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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