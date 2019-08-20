Иркутск оказался в числе самых дорогих городов для родителей школьников

Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В июле 2019 года по отношению к июлю 2018 года цены на одежду для детей школьного возраста выросли на 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Больше всего за год повысились цены на сорочки для мальчиков – на 6,6%, куртки с верхом из плащевых тканей утепленные – на 6,3%.

Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали на 5,7%. Из наблюдаемых товаров наибольший прирост цен отмечен на карандаши чернографитные – на 6,5%.

По данным Иркутскстата на июль 2019 года, средняя цена мальчишеской сорочки составляла 714 рублей, брюк – 1 тысячи 327 рублей, ботинок – 2 тысячи 386 рублей. Средняя стоимость платьев и сарафанов на девочек составляла 1 тысячу 459 рублей, блузки – 1 тысяча 227 рублей, юбки – 1 тысячи 243 рублей. Спортивный костюм в среднем обходился в 1 тысячу 902 рублей, кроссовки – 1 тысячу 508 рублей. Рюкзаки стоили в среднем 1 тысячу 899 рублей.

Кстати, как сообщает Авито, Иркутск стал одним из самых дорогих городов России для родителей школьников. В 2019 году «базовый набор школьника» в среднем по стране обойдется родителям в 2 тысячи 619 рублей. Дороже всего он стоит в Москве (3 тысячи 326 рублей), Иркутске (3 тысячи 147 рублей) и Санкт-Петербурге (3 тысячи 041 рубль).

В Иркутске также сильнее всего выросли цены по отношению к прошлому году – комплект подорожал на 25%. На втором месте по росту цен Красноярск (11%), на третьем – Саратов (здесь цена комплекта выросла на 9%).

В Иркутске из 3 тысяч 147 рублей, которые семья в среднем тратит на подготовку к школе, больше всего уходит на рюкзак. Его стоимость в среднем 1 тысяча 572 рубля. На втором месте в списке трат школьная форма – в среднем 1 тысяча 356 рублей. Пенал в среднем стоит 219 рублей.