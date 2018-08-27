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28.08.2018

Иркутская область в 2019 году продолжит получать федеральные выплаты на третьего ребенка

Иркутская область, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число 62 субъектов РФ, которые в 2019 году получат средства из федерального бюджета на софинансирование расходов по предоставлению ежемесячной денежной выплаты нуждающимся семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 24 августа, сообщает пресс-служба федерального правительства. Общий объем средств на эти выплаты составит 50,1 млрд рублей, в том числе 18,6 млрд рублей – из федерального бюджета и 31,5 млрд рублей – из бюджетов субъектов РФ.

Отметим, согласно указу президента РФ от 7 мая 2012 года, на такую поддержку могут претендовать регионы, у которых суммарный коэффициент рождаемости не превышает двух, а также наблюдается естественная и миграционная убыль населения.

К слову, напомним, в Иркутской области также предоставляются региональные выплаты на третьего ребенка или последующих. Сумму 100 тысяч рублей можно получить частями, не более 25 тысяч в год, и потратить на улучшение жилищных условий, включая ремонт, а также на образование детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

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