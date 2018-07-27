Иркутский студент выплатил алименты сыну только после ареста иномарки

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Перспектива стать пешеходом заставила 22-летнего студента одного из иркутских вузов оплатить алиментную задолженность.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, после развода с женой молодой человек два года не платил алименты сыну, задолженность составила 95 тысяч рублей. Предупреждения об административной и уголовной ответственности он игнорировал.

В рамках исполнительного производства приставы наложили арест на автомобиль должника – Хонду Фит 2003 года выпуска. Только после этого папаша-студент выплатил алименты.