«Иркутскнефтегазстрой» в Приангарье имеет одну из самых больших в СФО задолженностей по зарплате

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Предприятие «Иркутскнефтегазстрой» имеет самую большую в Приангарье задолженность по зарплате. При этом оно входит в пятерку предприятий СФО, имеющих долг перед работниками свыше 25 млн рублей.

Как сообщает окружной информационный центр, вопросы полноты и своевременности выплаты заработной платы в регионах Сибири обсудили на совещании у полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло. Обсуждение состоялось при участии руководителей Федеральной службы по труду и занятости РФ, Управления Генеральной прокуратуры России по СФО, представителей органов исполнительной власти субъектов Федерации округа.

Открывая совещание, полпред подчеркнул:

– Ликвидация долгов по заработной плате – проблема, актуальная для всех регионов округа, и очень чувствительный вопрос для населения». По данным Росстата на 1 августа текущего года, размер суммарной просроченной задолженности по заработной плате в Сибирском федеральном округе составляет 392,2 миллиона рублей, что в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Практически отсутствует бюджетная задолженность.

По информации Роструда, в округе зарегистрированы пять компаний, размер долгов по зарплате которых превышает 25 миллионов рублей: по две в Забайкальском крае (АО «Забайкальское аэрогеодезическое предприятие», Старательная артель «Кварц») и Новосибирской области (ООО «МСУ-78», ООО «РАТЭК»), одна в Иркутской области («Иркутскнефтегазстрой»). Значительная доля всех долгов сформирована на предприятиях-банкротах.

На сегодняшний день также сохраняется задолженность по заработной плате в 30 государственных и муниципальных унитарных предприятиях Сибирского федерального округа, общий долг перед работниками которых составил около 50 миллионов рублей. В основном, это организации, работающие в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, транспортных услуг.