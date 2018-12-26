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27.12.2018

Иркутское предприятие задолжало работникам свыше 1,7 миллиона рублей

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ООО «Сибирский энергетический проектно-инжиниринговый центр» задолжало работникам более 1,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, надзорное ведомство проверило исполнение трудового законодательства этим предприятием.

Выяснилось, что перед 46 работниками проектной организации за июнь-июль 2018 года образовалась задолженность по заработной плате в размере более 1,7 млн рублей.

Прокуратура внесла генеральному директору ООО «Сибирский энергетический проектно-инжиниринговый центр» представление по этому поводу, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, руководитель предприятия по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ – нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Сейчас задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

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