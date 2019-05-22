Иркутскстат: средняя зарплата на малых предприятиях Приангарья чуть выше 28 тысяч рублей

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Средняя зарплата на малых предприятиях Иркутской области чуть выше 28 тысяч рублей. Это на одну третью ниже уровня средней зарплаты по региону. Об этом сообщила заместитель руководителя Иркутскстата Елена Сигачева.

− В Иркутской области более 38 тысяч малых предприятий и 177 средних. Большинство из них, 91%, по числу работников и масштабам производства относятся к микропредприятиям. Больше всего организаций числится в сфере торговли – 34%, 12% занято в строительстве, по 8% занимаются транспортировкой и хранением, операциями с недвижимостью, профессиональной научной и технической деятельностью. Около 7% принадлежит к обрабатывающим производствам, − рассказала Елена Сигачева.

Также она добавила, что в 2018 году отмечено небольшое сокращение количества малых предприятий на 22 единицы или на 0,1%.

Малые предприятия обеспечивают 27-28% суммарного оборота всех организаций Приангарья. Особенно ощутим удельный вес таких предприятий в сфере торговли и общепита, он составляет почти две трети от общего количества. Что касается оборота малого бизнеса, то в 2018 году он незначительно вырос на 3,5%.

По числу малых предприятий, численности их работников и обороту в 2018 году Иркутская область занимала третье место в СФО, уступив Красноярскому краю и Новосибирской области. По объему инвестиций в основной капитал Приангарье расположилось на пятом месте.

Специалисты Иркутскстата отмечают, что снижается предпринимательская уверенность. Многие предприниматели, не только в малом бизнесе, главным тормозом развития их дела считают неопределенность экономической ситуации, низкий спрос на продукцию, высокий уровень налогов и недостаток финансов. Также ощутим недостаток квалифицированных специалистов.