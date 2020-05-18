Иркутскстат: в апреле в Приангарье существенно подорожали лимоны и авиабилеты

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскстат подготовил сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в апреле 2020 года. Заметнее всего подорожали лимоны, лук, чеснок, из непродовольственных товаров – анальгин, а также авиабилеты, проезд в поездах и услуги внутреннего туризма.

По данным аналитиков, по сравнению с мартом апрельский индекс цен составил 101,1%, в том числе на продукты питания – 102,0%, непродовольственные товары – 100,3%, алкогольные напитки – 99,7%.

Из продовольственных товаров в апреле значительно подорожала плодоовощная продукция: лимоны (в 2,3 раза), репчатый лук (на 21%), чеснок (20), морковь (15), белокочанная капуста (13), картофель, яблоки (10), груши (6) и свекла (на 4%). На 12% подорожали яйца и на 10% – гречка. На 2-6% дороже стали мясные субпродукты, живая и охлажденная рыба, мороженые кальмары, рыбные консервы, маргарин, питьевое стерилизованное молоко и творожные сырки, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар, кексы, рулеты, варенье, джем, повидло, черный чай в пакетиках, натуральный молотый и зерновой кофе. В тех же пределах увеличились цены на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, макароны, рис, овсяные хлопья и орехи.

В то же время подешевели свежие огурцы (на 7%), соленая сельдь (3), апельсины, водка и шампанское (на 1%).

В группе непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на флеш-накопители, инструменты и оборудование (на 5%), холодильники, фотоаппараты, электрочайники, микроволновки, металлочерепицу (на 4%). На 1-3% дороже стали пеленки для новорожденных, меха и меховые изделия, женские модельные туфли, моющие и чистящие средства, шампунь, зубная паста, стулья с мягким сиденьем, ковры и ковровые изделия, сковороды, часы, стиральные машины, миксеры, блендеры и детские подгузники. Такое же повышение цен зафиксировано на велосипеды для дошкольников и мотоциклы, новые легковые автомобили отечественные и иностранной марки, персональные компьютеры, стационарные телефоны, пластмассовые игрушки, сухие корма для животных и ряд стройматериалов (цемент, кирпич, еврошифер, оконное стекло, рубероид, керамическую плитку и мойку для кухни).

В апреле подорожали отдельные виды медикаментов и медицинских товаров, в том числе анальгин – на 12%, медицинский ртутный термометр – на 9%, троксерутин, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 8%, левомеколь, линекс, йод – на 5%, амброксол, аспирин, алмагель – 4%, комбинированные анальгетики, лоратадин, корвалол, лоперамид, гипотиазид, амоксициллин, кетопрофен, аллохол, эналаприл, бромгексин – на 3%. Вместе с тем на 2% снизились цены на винпоцетин и сульфацетамид.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в апреле составил 101,5%. Значительно выросла стоимость авиабилетов (на 30%), проезда в поездах дальнего следования, услуг в сфере внутреннего туризма (на 9%). На 1-2,5% увеличилась плата за пакет услуг сотовой связи, проживание в гостинице, аренду однокомнатной квартиры у частных лиц, регулировку развала-схождения колес легкового автомобиля, прививки животным.