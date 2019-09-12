Иркутскстат: в августе в Приангарье заметно подорожали авиаперелеты, а сезонные овощи подешевели

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в августе по сравнению с июлем составил 100,3%, в том числе на продукты питания – 99,5%, алкогольные напитки – 100,4, непродовольственные товары – 100,3%, сообщает Иркутскстат.

В группе непродовольственных товаров значительно выросли цены на женские закрытые туфли с верхом из натуральной кожи (на 4%). Наблюдалось повышение цен на отдельные предметы взрослого и детского гардероба, зонты, тушь для ресниц, табачные изделия (на 1-2%). Такое же подорожание отмечено на ковровое покрытие, доски обрезные, кирпич, новые отечественные легковые автомобили, некоторые предметы мебели (рабочие кухонные столы, диваны, наборы мягкой мебели, шкафы для платья и белья, вешалки для прихожей).

В группе наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на валидол (на 3%), лоперамид (2), анальгин, аспирин, корвалол, глицин (1) и снизились на бисопролол, эналаприл, панкреатин, аллохол, смекту, вату и бинты (на 1-2%).

Из продовольственных товаров в августе заметно подорожали апельсины (на 6%), куриные яйца, пшено и замороженные овощи (5), сливочное масло и чеснок (на 3%). На 1-2% дороже стали охлажденные и мороженые куры, сосиски, сардельки, мясные консервы, мороженая рыба, рыбное филе, соленая сельдь, подсолнечное масло, пастеризованное молоко и сгущенка. В той же мере выросли цены на сухофрукты, хлеб из ржаной муки и виноградные вина.

В то же время под влиянием сезонного фактора существенно снизились цены на плодоовощную продукцию: помидоры (на 40%), белокочанную капусту (22), свежие огурцы (19), картофель, виноград (18), свеклу (12), репчатый лук, морковь (на 11%). В пределах 5% уменьшились цены на сахар. На 1-2% подешевели мясо индейки, кисломолочные продукты, творожные сырки, какао, растворимый кофе, гречневая крупа.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в августе составил 101,4%.

За месяц значительно подорожали услуги воздушного транспорта (на 18,9%), цены на услуги в сфере внутреннего (6,5%) и зарубежного туризма (на 3,9%). Выросла стоимость проезда в такси (на 3,1%), разговоров по сотовой связи (на 2,8%), модельных стрижек, работ по облицовке кафельной плиткой, оклейке стен обоями, проживания в гостинице, занятий на курсах иностранных языков, стоматологических услуг и услуг организаторов проведения торжеств (на 1-2%).

В то же время на 1,2% снизилась плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля.