Иркутскстат: в феврале в Приангарье подорожали продукты, особенно свежие огурцы и капуста

Иркутская область, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В феврале 2019 года инфляция в Иркутской области составила 0,71%. При этом продовольственные товары за месяц выросли в цене на 1,62%, непродовольственные подешевели в среднем на 0,15%, сообщает Иркутскстат.

Из продовольственных товаров в феврале значительно подорожала белокочанная капуста (на 46%), свежие огурцы (44), помидоры (9), бананы (7), свекла, виноград, гречка, овсяная и перловая крупы (6), лук и яйца (на 5%). На 1-4% дороже стали многие мясопродукты и рыбопродукты. В тех же пределах увеличились цены на оливковое масло, молоко и молочную продукцию, сыр, мороженое, кондитерские и мучные изделия, варенье, джем, повидло, черный байховый чай, какао, соль, картофель, яблоки и груши. На столько же подорожали мука, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, ряд круп и бобовых (рис, манка, пшено, горох, фасоль), минералка и питьевая вода.

В то же время, отмечают аналитики, произошло снижение цен на апельсины, лимоны (на 3%), морковь (2), подсолнечное масло, йогурт и сухие молочные смеси для детского питания (на 1%).

В группе непродовольственных товаров заметно выросли цены на электрочайники (на 5%), еврошифер (4), микроволновые печи, наборы корпусной мебели, ювелирные изделия и спички (на 3%). На 1-2% дороже стали женские туфли и осенние сапоги, спортивные костюмы для детей и взрослых, детские футболки, мужские ремни, крем для лица и тушь для ресниц, шкафы для платья и белья, кровати для новорожденных, металлическая и стеклянная посуда. Такое же повышение цен зафиксировано на двухкамерные холодильники, блендеры и миксеры, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, сотовые и стационарные телефонные аппараты, пиломатериалы и кирпич.

На отдельные медицинские товары отмечалось как повышение, так и снижение цен (в пределах 3%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг составил 100,44%, отметили в Иркутскстате.

В феврале по сравнению с январем выросла стоимость пребывания пациентов в круглосуточном стационаре (на 8%), организации и выполнения работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (6,7%), отдельных услуг зубопротезирования (на 3-5%). На 1-3% увеличилась плата за пользование потребительским кредитом, посещение детского ясли-сада, аренду квартир у частных лиц, проживание в гостинице, полет в салоне экономического класса самолета, проезд в такси, отдельные медицинские услуги.

В то же время подешевели услуги в сфере зарубежного туризма (на 0,5%) и проживание в студенческом общежитии (на 0,4%).