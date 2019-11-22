Иркутскстат: в регионе к концу октября 2019 года зарегистрировано 15,8 тысяч безработных

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к концу октября 2019 года зарегистрировано 15,8 тысяч незанятых трудом человек. Официальный статус безработного присвоен 11,2 тысячам человек. Такие данные приводит пресс-служба Иркутскстата.

Средняя номинальная начисленная зарплата в Иркутской области в сентябре 2019 года составила 44 тысячи 961 рубль. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 1,6%, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года выросла на 6,7%.

В целом по России средняя зарплата в августе 2019 года составила 44 тысячи 961 рубль. Оплата труда в Иркутской области была на 1 тысячу 611 рублей ниже российского уровня.

Неизменным остался уровень просроченной задолженности. По данным на 1 ноября 2019 года общая сумма составила 8,4 миллиона рублей. Долги по зарплате имеют 118 человек. Просроченная задолженность в расчете на одного работника составляет, в среднем, 71 тысячу 8 рублей.