Иркутскстат: в январе-марте 2019 года средний доход жителя Приангарья составил чуть более 23 тысяч рублей в месяц

Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - За первый квартал 2019 года суммарные доходы жителей Иркутской области составили 166,5 млрд рублей, в фактических ценах на 5% больше, чем за это же время в прошлом году, а реально, с учетом инфляции – на 0,8% меньше.

Как сообщает Иркутскстат, в основе благосостояния – заработная плата, она обеспечивает 64% общих доходов. На социальные выплаты – пенсии и другие – приходится 26%. Свою лепту в общий доход вносит предпринимательская и иная производственная деятельность (6,4%), а также доходы от собственности (3,6%).

– При делении общей солидной суммы на все население региона среднедушевой доход получается 23 тысячи 153 рубля в месяц, – говорят в службе статистики.

Основу затрат населения составляют потребительские расходы, на оплату товаров и услуг направлено 132,1 млрд рублей (79,3% от суммы доходов), еще 26,2 млрд рублей (15,7%) поглотили обязательные платежи и взносы. По этим двум статьям отмечается рост (на 5-6% к январю-марту 2018 года).

Однако, отмечают аналитики, втрое снизился общий прирост сбережений. Негативную роль сыграло снижение средств на счетах индивидуальных предпринимателей и наличных денег у населения, а также почти на треть возросшая задолженность по кредитам, заметное снижение расходов на покупку недвижимости, скота и птицы, частичный возврат государственных и других ценных бумаг. При этом на пополнение банковских вкладов жители Иркутской области за три месяца потратили 6,6 млрд рублей (в 1,5 раза больше, чем год назад за это же время), в результате среднедушевой размер вклада вырос на 2,8 тысячи рублей.