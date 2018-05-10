Иркутскстат высчитал среднюю зарплату по отдельным отраслям в октябре 2017 года

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскстат провёл единовременное выборочное обследование предприятий региона по уровню зарплат в октябре 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За этот период средняя начисленная зарплата работников по кругу обследованных видов экономической деятельности составила 37 тысяч 666 рублей. При этом у руководителей она равнялась в октябре 2017 года 68 тысячам 560 рублям, специалистов – 39 тысячам 764 рублям, других служащих – 23 тысячам 184 рублям, рабочих – 32 тысячам 305 рублям.

Средняя начисленная зарплата руководителей по обследованным организациям в 1,7 раза превышала заработную плату специалистов, в три раза – других служащих и в 2,1 раза – рабочих.

Если в большинстве видов экономической деятельности средняя заработная плата руководителей превышала заработную плату рабочих в 1,7-2,8 раза, то в здравоохранении и предоставлении социальных услуг это соотношение составило 3,3 раза, а в образовании – 3,7 раза.

По итогам обследования отмечалась дифференциация уровня зарплаты каждой категории работников в зависимости от вида экономической деятельности. Наиболее высокая заработная плата среди обследованных организаций в октябре 2017 года была у руководителей в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых – 123 тысячи 559 рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – 87 тысяч 201 рубль.

Наиболее низкооплачиваемыми работниками этой же категории персонала были работники гостиниц и предприятий общественного питания, уровень заработной платы которых составил 35% от уровня заработной платы руководителей организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых.