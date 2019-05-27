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Деньги
28.05.2019

Иркутянин через суд вернул деньги за сорвавшуюся из-за болезни тёщи турпоездку

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска удовлетворил требование горожанине о взыскании с туркомпании денег, потраченных на несостоявшуюся поездку. Иркутянину пришлось её отменить из-за известий о неизлечимой болезни тёщи, сообщает пресс-служба суда.

Мужчине пришлось через суд расторгать с туркоманией договор на поездку, которую он уже полностью оплатил. Дата выезда на отдых была определена, но за несколько недель об этом семье иркутянина стало известно о болезни родственницы. Он уведомил туристическую компанию о вынужденном отказе от поездки, написал заявление об аннулировании тура, расторжении договора и  возврате уплаченных денежных средств, но организация никаких действий не приняла.

Иркутянин решил подать в суд. В исковых требованиях он попросил расторгнуть договор реализации туристического продукта и взыскать с ответчика 80 тысячи 450 рублей, неустойку в таком же размере, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей – расходы на оплату юридических услуг.

При рассмотрении гражданского дела, поскольку возможность расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, предусмотрена законом, и их наличие истцом подтверждены и турагенту о них было известно,

Суд требование о расторжении договора реализации туристского продукта удовлетворил, поскольку турагенту было известно о существенных изменениях обстоятельств клиента. Также суд взыскал с ответчика требуемую сумму, уменьшив размер морального вреда до 5 тысяч рублей. Кроме того, туркомпанию оштрафовали на 82 тысячи 950 рублей.

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