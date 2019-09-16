Иркутянин накопил 3 миллиона рублей по алиментам своим четырём детям

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин за два года накопил долг по алиментам в сумме 3 млн рублей. Погасил мужчина его только под угрозой уголовной ответственности, сообщает пресс-служба судебных приставов.

После развода с женой мужчина по решению Октябрьского районного суда Иркутска был обязан выплачивать в пользу бывшей супруги на содержание четырёх их общих детей 135 тысяч рублей ежемесячно. На протяжении двух лет он платил алименты частично, тем самым накопил задолженность.

Неплательщик был привлечен к административной ответственности. В качестве наказания ему было назначено 30 часов обязательных работ, которые он отбыл, выполняя работу курьера.

Но к оплате задолженности мужчина не приступил. В связи в отношении должника было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, говорят в УФССП по Иркутской области.

Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина погасил алиментный долг в полном объёме.