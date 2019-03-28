Иркутянин оплатил долг по налогам после ареста его авто

Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин оплатил долги после ареста дорогой иномарки.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, к приставам поступил исполнительный лист в пользу налоговой инспекции. Мужчина задолжал им 157 тысяч рублей.

Судебный пристав по почте уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. После получения письма мужчина явился к нему на прием на машине марки Lexus RX 350 2010 года выпуска.

Сотрудники управления составили акт описи и ареста автомобиля, транспортное средство передано реализующей организации. Эта мера принудительного характера мотивировала иркутянина изыскать деньги и оплатить задолженность в полном объеме. В связи с чем иномарка была возвращена должнику.