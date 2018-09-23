|Деньги
|24.09.2018
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Иркутянин оплатил долг по налогу, чтобы не лишиться своего «Лексуса»
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Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин оплатил налоговую задолженность за земельный участок после ареста его «Лексуса LX 570». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Известно, что мужчина имеет в собственности земельный участок в Иркутском районе. Однако за отчётный период налог на имущество физических лиц не оплатил. Задолженность составила 440,5 тысяч рублей.
В ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД, судебные приставы установили автотранспортное средство, принадлежащее на праве собственности должнику. В машине находились личный водитель и семья мужчины.
Приставы составили акт описи и ареста иномарки. Задолженность иркутянин погасил на следующий день.
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