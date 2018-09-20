|Деньги
|21.09.2018
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Иркутянин оплатил полумиллионный долг по алиментам под угрозой уголовного дела
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Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин оплатил задолженность по алиментам на сына в размере более 500 тысяч рублей после административного наказания и предупреждения о привлечении к уголовной ответственности.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, за длительное уклонение от участия в воспитании сына должнику было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов. Приставы разъяснили ему, что если он продолжит копить долг по алиментам, его могут уже привлечь и к уголовной ответственности. Не желая этого, иркутянин оплатил долг и неофициально устроился на работу таксистом, чтобы иметь возможность ежемесячно оплачивать алименты.
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