Иркутянин оплатил полумиллионный долг по алиментам под угрозой уголовного дела

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин оплатил задолженность по алиментам на сына в размере более 500 тысяч рублей после административного наказания и предупреждения о привлечении к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, за длительное уклонение от участия в воспитании сына должнику было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов. Приставы разъяснили ему, что если он продолжит копить долг по алиментам, его могут уже привлечь и к уголовной ответственности. Не желая этого, иркутянин оплатил долг и неофициально устроился на работу таксистом, чтобы иметь возможность ежемесячно оплачивать алименты.