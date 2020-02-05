Иркутянин погасил долг по транспортному налогу, чтобы продать парковку

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин оплатил долг по транспортному налогу в размере 515 тысяч рублей, после того как приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему на праве собственности парковочного места. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Иркутянину принадлежал земельный участок и парковочное место на тёплой автостоянке. Когда ему срочно потребовалось продать парковочное место, это и сподвигло его оплатить всю сумму полностью.

После поступления денежных средств на депозитный счет отдела судебных приставов постановление об ограничении в отношении недвижимого имущества гражданина отменено.