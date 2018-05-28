Иркутянин выплатил 600 тысяч рублей алиментов после ареста иномарки

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Перспектива стать пешеходом заставила иркутянина оплатить алиментную задолженность в сумме более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Приставы обнаружили, что житель областного центра, задолжавший ребенку алименты, выставил на продажу свой автомобиль – Тойоту Аллион 2007 года выпуска. Тогда один из сотрудников УФССП представился нерадивому отцу покупателем и договорился о встрече якобы для осмотра машины и оценки ее технического состояния для дальнейшей покупки.

В результате пристав описал и арестовал автомобиль должника, затем Тойоту поместили на спецплощадку. После этого иркутянин тут же нашел деньги для оплаты всей алиментной задолженности, получив обратно иномарку. Также он представил судебному приставу документы об официальном трудоустройстве торговым представителем. В дальнейшем в пользу ребенка будет удерживаться 25% от заработной платы должника.