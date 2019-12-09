Иркутянин заплатил больше 50 тысяч рублей долга, чтобы продать машину

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин заплатил больше 50 тысяч рублей долга страховой компании, чтобы продать машину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

– С возбуждением исполнительного производства должник был ознакомлен на приеме у судебного пристава-исполнителя. Однако по истечении срока, предоставленного ему для добровольной оплаты, задолженность погашена не была. По сведениям, поступившим в ответ на запрос из ГИБДД, стало ясно, что у иркутянина в собственности имеется автомобиль марки Subaru Legacy B4, – отмечают в ведомстве.

Должник передал иномарку покупателю по договору купли-продажи, однако сделка оказалась под угрозой срыва из-за того, что новый владелец не смог поставить авто на учет. В тот же день должник оплатил всю сумму долга, арест сняли.