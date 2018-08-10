Иркутянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную прописку двух иностранцев

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Иркутска суд приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет по месту пребывания двух граждан республики Таджикистан.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, федеральный закон о миграционном учете мужчина нарушил в апреле 2018 года. Являясь принимающей стороной, он намеренно не предоставил помещение для проживания двум мигрантам, фиктивно поставив их на учет по месту своей регистрации в жилом помещении по улице Байкальская.