Иркутянину пришлось погасить 1,5-миллионный долг, чтобы улететь в заграничную командировку

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин оплатил 1,5 млн рублей кредитной задолженности, чтобы не сорвать рабочую командировку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Ранее неплательщик был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и последствиях уклонения от уплаты. Однако долговые обязательства иркутянин не спешил и в связи с этим был ограничен в праве выезда за пределы страны.

– Поскольку трудовая деятельность должника напрямую связана с командировками в другие страны, эта мера возымела свое действие. После поступления денег на депозитный счет отдела судебных приставов и их перечисления взыскателю было вынесено постановление об отмене ограничения в праве выезда за границу, – пояснили в региональном УФССП.