ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Деньги
16.08.2018

Иркутянка через прокуратуру добилась от Минсоцразвития компенсации расходов за кварплату

Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске местная жительница добилась от Минсоцразвития компенсации за расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 12 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ведомство отказало иркутянке в этой мере соцподдержки и женщина обратилась в прокуратуру. Инспекторы установили, что отказ был неправомерным.

Прокуратура внесла в адрес министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области представление об устранении нарушений требований действующего законодательства. Требования прокурора в ведомстве удовлетворили. Теперь иркутянка ежемесячно будет получать компенсацию, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске