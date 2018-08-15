|Деньги
|16.08.2018
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Иркутянка через прокуратуру добилась от Минсоцразвития компенсации расходов за кварплату
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Иркутск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске местная жительница добилась от Минсоцразвития компенсации за расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 12 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ведомство отказало иркутянке в этой мере соцподдержки и женщина обратилась в прокуратуру. Инспекторы установили, что отказ был неправомерным.
Прокуратура внесла в адрес министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области представление об устранении нарушений требований действующего законодательства. Требования прокурора в ведомстве удовлетворили. Теперь иркутянка ежемесячно будет получать компенсацию, рассказали в прокуратуре Иркутской области.
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