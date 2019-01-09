Иркутянка едва не лишилась квартиры из-за полумиллионного долга

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка оплатила задолженность в размере 590 тысяч рублей, чтобы залоговое имущество в виде квартиры не ушло с торгов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Женщина задолжала кредитной организации. О возбуждении сводного исполнительного производства судебный пристав уведомил должника, предупредил, что в случае неисполнения им решения суда будет применен комплекс мер принудительного характера, в числе которых передача залогового имущества на торги.

Не желая лишиться своего имущества, иркутянка изыскала денежные средства и оплатила задолженность в полном объёме.