Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка лишилась сбережений из-за попытки оформить кредит через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В дежурную часть обратилась 23-летняя девушка, которая сообщила, что хотела получить кредит, а в результате лишилась 81 тысячи рублей.

– Полицейские выяснили, что 21 августа потерпевшая через интернет оставила заявку на сайте организации, выдающей быстрые займы. Спустя несколько часов ей позвонил менеджер, который сказал, что девушка должна заплатить две тысячи рублей за услуги банка по открытию счета. Иркутянка перевела деньги, после чего аферист попросил назвать личные данные и номера карт, после чего сказал, что они заблокированы. Для разблокировки счетов неизвестный попросил перевести еще 17,5 тысяч рублей, а также 13 тысяч за услуги курьера, – отметили в ведомстве.

На следующий день иркутянке снова позвонили, на этот раз аферист представился руководителем кредитного отдела. Он сообщил, что плата за услуги доставки не прошла, надо повторить платеж. Мошенник заверил потерпевшую, что вернет деньги, если первый транш все-таки поступит. Еще неизвестный сообщил, что необходимо оплатить страховку в размере 17,5 тысяч рублей.

Девушка перевела деньги и стала ждать курьера. Но через некоторое время ей снова позвонили и попросили перечислить еще 18 тысяч, чтобы завершить все операции по оформлению кредита. Аферист обещал, что деньги вернутся вместе с кредитом в сумме 100 тысяч рублей.

Иркутянка курьера так и не дождалась, а телефоны, с которых звонили лжебанкиры, оказались недоступны.