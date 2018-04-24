Иркутянка не смогла улететь в Прагу из-за долгов по ЖКХ

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянку сняли с рейса Москва-Прага за неоплаченные жилищно-коммунальные услуги. Женщина задолжала более 150 тысяч рублей, а также не снесла принадлежавший ей ларёк, несмотря на решение суда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Женщину приставы ранее предупреждали о необходимости добровольно исполнить решение суда и по долгам, и по самовольно возведённой торговой точке. В качестве одной из мер принудительного характера приставы вынесли постановление об ограничении иркутянки в праве выезда за пределы РФ.

– Зная об этом, иркутянка предприняла попытку пересечь границу, но безуспешно. Она обратилась к помощи родственников, которые нашли возможность и погасили задолженность в полном объеме. Однако вылететь за рубеж она сможет только после демонтажа торгового павильона, – рассказали в ведомстве.