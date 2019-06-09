Иркутянка оплатила 10 штрафов ГИБДД после ареста бытовой техники

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске автоледи оплатила 10 штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 6,5 тысяч рублей только после ареста бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов находилось сводное исполнительное производство в отношении женщины. В добровольном порядке оплатить задолженность неплательщик не спешил.

В связи этим приставы выехали по месту жительства должника, где и арестовали бытовую технику. Иркутянка, не желая лишиться своего имущества, оплатила задолженность и исполнительский сбор в полном объёме.