Иркутянка отсудила 265 тысяч рублей у виновника ДТП, который въехал в ее машину

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка отсудила 265 тысяч рублей у мужчины, который превысил скорость и въехал в ее машину. Столкновение произошло еще в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

− Автомобиль «Нисан-Блюберд», принадлежавший истице, был сильно поврежден, а у виновника ДТП не было страховки. Поэтому за компенсацией женщина обратилась в суд. Чтобы определить сумму ущерба, иркутянке пришлось нанять экспертов, которые вынесли заключение, что восстановление машины обойдется в 265 тысяч рублей, − отметили в суде.

Помимо этой суммы женщина потребовала, чтобы виновник ДТП также покрыл расходы на услуги эксперта, на оплату юридической помощи и оплатил госпошлину за обращение в суд.

Отметим, что ответчик исковые требования не признал, но вину в автоаварии не оспаривал.

Суду потребовалось назначить судебную автотовароведческую экспертизу, чтобы определить реальный размер материального ущерба. По ее данным стоимость ремонта автомобиля без учета его износа составила 384 тысячи рублей. Поэтому иск на 265 тысяч рублей, который подала женщина, суд удовлетворил в полном объеме. Также мужчине пришлось дополнительно оплатить стоимость судебной автотовароведческой экспертизы.