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04.05.2018

Иркутянка отсудила у должника почти миллион рублей и квартиру

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка через суд взыскала с должника 490 тысяч рублей с процентами и квартиру.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, женщина в 2016 году одолжила иркутянину 480 тысяч рублей. Об этом был составлен договор займа и расписка о получении денег. Мужчина обязался возвратить всю сумму и проценты в определенный срок. Также стороны заключили договор залога, в соответствии с которым иркутянка имела право в случае невозврата долга обратить взыскание на предмет залога – квартиру.

Мужчина ни денег, ни процентов вовремя не вернул. По состоянию на май 2017 года долг составил более 1,5 млн рублей.

В процессе рассмотрения дела иркутянин утверждал, что договор займа он не заключал, денег не получал, предоставленная суду расписка о получении денег не относилась к этому договору, так как в один день он занимал у женщины дважды денежные суммы, просил суд признать договор займа незаключенным. Однако подтвердить свои слова он ничем не смог.

В итоге с иркутянина взыскали основной долг, проценты за пользование займом, неустойку, судебные расходы – общая сумма составила 893 тысячи 336 рублей. Также было обращено взыскание на предмет залога – квартиру.

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