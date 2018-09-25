Иркутянка взыскала со строительной компании деньги за некачественную квартиру и понесенные убытки

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка в суде взыскала с АО СК «ИркутскГорСтрой» деньги за некачественную квартиру, убытки и моральный ущерб.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, в сентябре 2012 года между строительной компанией и истицей был заключен договор участия в долевом строительстве квартиры, стоимость квартиры была оплачена в полном объеме, в том числе частично за счет заемных средств. В ноябре этого же года квартира была передана новой хозяйке.

Со временем стали происходить протечки кровли над двухуровневой квартирой, обращения в строительную компанию ни к чему не привели.

В 2016 году службой государственного строительного надзора Иркутской области в интересах иркутянки был подан иск к АО СК «ИркутскГорСтрой» об обязании безвозмездно устранить строительные недостатки дефекты в квартире и возместить, причиненные убытки. В рамках рассмотрения данного спора между истцом и ответчиком было заключено мировое соглашение, по которому ответчик обязался: выполнить работы по устранению причин возникновения протечки кровли квартиры. Строительная компания недостатки не устранила, протечки кровли продолжились. В местах промокания стен квартиры появился грибок. В результате протечки воды был причинен ущерб внутренней отделке.

Женщина направила в строительную компанию уведомление об отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве квартиры и потребовала возвратить ей денежные средства, уплаченные за квартиру в сумме 3 миллиона 264 тысячи 120 рублей. Компания ответила отказом и обратилась в суд с иском о признании отказа от исполнения договора недействительным.

Хозяйка квартиры одновременно подала иск к компании о возврате уплаченных по договору средств в связи с отказом от исполнения договора, а также о взыскании убытков – процентов, уплаченных по ипотечному кредиту, возмещении ущерба внутренней отделке квартиры.

Решением суда в удовлетворении исковых требований АО СК «ИркутскГорСтрой» к иркутянке о признании отказа от исполнения договора недействительным отказано.

Исковые требования женщины к строительной компании удовлетворены. В связи с отказом от исполнения договора участия в долевом строительстве взыскана сумма, уплаченная в счет цены договора в размере 3 млн 264 тысячи 120 рублей, убытки в размере 1 млн 329 тысячи 201 рубль, проценты за пользование денежными средствами в размере 251 тысячи 873 рубля, проценты за несвоевременный возврат денежных средств в размере 271 тысяча 309 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в размере миллиона рублей.