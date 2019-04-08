Из 100 глав сельских поселений Приангарья с начала года только у 27 проиндексирована заработная плата

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Из 100 глав сельских поселений Приангарья с низкими окладами с начала года только у 27 проиндексирована заработная плата.

Об этом стало известно 8 апреля на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области.

Напомним, не один год областным парламентом и Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области обсуждалась проблема зарплат глав сельских поселений, у многих из которых доход ниже, чем, например, у сотрудников бюджетных учреждений в тех же муниципалитетах, и составляет от 10 тысяч рублей. Результатом становится нежелание людей идти на эту выборную должность с большой нагрузкой и ответственностью.

При работе над проектом областного бюджета на 2019 год депутаты все же добились, чтобы в главном финансовом законе региона была прописана хотя бы индексация этих зарплат на 4% в год. Но в ходе обсуждения постановления ЗС, прилагающегося к бюджету, выяснилось, что фактически в большинстве территорий это решение не исполняется. Из 100 глав поселений с низким доходом проиндексированы зарплаты только 27. Председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова отметила, что это связано с нехваткой средств в муниципалитетах.

Также отмечена низкая эффективность реализации решения о дифференциации заработной платы для работников бюджетных учреждений. Напомним, согласно ему различия в зарплатах будут устанавливаться с учетом уровня квалификации работников, сложности выполняемой ими работы, качества оказываемых госуслуг и эффективности деятельности.

Замминистра финансов Ольга Рукосуева сообщила, что в двух муниципальных образованиях соответствующие нормативные акты уже приняты, в 30 готовятся к принятию и только в двух еще не разработаны.

Однако ответить на вопрос, сколько территорий реально начали выплачивать дифференцированную зарплату, она затруднилась. Наталья Дикусарова заявила, что реально сейчас только областные бюджетные учреждения перешли на дифференцированную оплату труда, а муниципальные – нет.

– Я считаю, что это несправедливо, – заявила она.

– Указ губернатора о дифференциации принят, соответствующее постановление правительства подписано, но муниципалитеты их не исполняют, поскольку денег у них на это нет, а одновременно с нормативными документами территориям не озвучили даже приблизительные суммы поддержки, на которые они при этом могут рассчитывать, – заявила председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова.

– Указ губернатора от 8 ноября 2018 года не выполнен, – заявила вице-спикер ЗС Ольга Носенко. – Я убедительно прошу министерство труда и занятости региона серьезно подойти к его реализации.