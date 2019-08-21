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Деньги
22.08.2019

Из бюджета Приангарья выделены средства на подготовку к школе около 30 тысяч детей из многодетных семей

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Выплаты для подготовки к школе получат родители или опекуны около 30 тысяч детей из многодетных семей Иркутской области, которые подали для этого документы.

Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан, пишет пресс-служба губернатора.

Право на получение средств имеют многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, в которых есть школьники, в том числе будущие первоклассники. Размер выплаты составляет три тысячи рублей на каждого такого ребенка.

Эта мера социальной поддержки является заявительной. Она установлена постановлением правительства Иркутской области в 2016 году. В этом году срок ее действия был продлен до 2024 года.

Прием заявлений и необходимых документов был начат 1 июня и продлится до 31 августа. По вопросам назначения выплаты следует обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства, либо в отделы Иркутского областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Более подробную информацию о порядке и условиях назначения выплаты можно получить на сайте министерства в разделе «Меры социальной поддержки».

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