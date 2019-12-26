Компенсации расходов на съем жилья пострадавшим от наводнения в Приангарье продолжат платить до 31 мая 2020 года

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действие постановления правительства Иркутской области от 23 июля 2019 года, которое предусматривает предоставление денежной компенсации расходов по найму жилых помещений на территории региона гражданам, жилье которых утрачено или признано непригодными для проживания в результате наводнения в июне-июле 2019 года, продлено до 31 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на исполняющего обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова.

– Размер компенсации определяется исходя из фактически произведенных расходов по найму в соответствии с договором и документами, подтверждающими внесение платы за указанное жилое помещение, но не более 12 тысяч рублей в месяц. Всего за период ЧС данной мерой социальной поддержки воспользовались 1048 получателей, – отметил Владимир Родионов.

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