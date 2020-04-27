Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Лже-сотрудники банка похитили у двух жительниц иркутского микрорайона Зеленый 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Потерпевшим позвонили лже-менеджеры банка и сообщили, что мошенники пытаются снять сбережения с их банковских карт. Для отмены операции необходимо было назвать номер карты, трехзначный код с обратной стороны, код подтверждения из смс. Заявительницы выполнили указания аферистов и в общей сложности лишились 120 тысяч рублей, – отмечают в ведомстве.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела.