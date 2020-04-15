Максимальное пособие по безработице получают 3 тысячи жителей Приангарья

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области максимальный размер пособия по безработице получают три тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на и.о. министра труда и занятости Иркутской области Наталью Воронцову.

Глава ведомства пояснила, что в начале апреля в регионе был увеличен максимальный размер пособия. С учетом районных коэффициентов его максимальная величина в южных районах – 14 тысяч 556 рублей, в северных– 15 тысяч 769 рублей. Пособие выплачивается гражданам, которые имели стаж работы не менее полугода и получали среднюю заработную плату не менее 24 тысяч рублей.

– Сейчас мы ожидаем постановления правительства России, которое меняет подход к категории получателей максимального размера пособия по безработице. При принятии постановления мы сразу же начнем производить выплаты. Пока органы занятости регистрируют граждан, работают с их данными, – сказала Наталья Воронцова.

Она пояснила, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой правительство Российской Федерации утвердило новые правила для регистрации граждан с последующим признанием их безработными. Все данные в сфере труда и занятости сейчас собираются и анализируются через единый портал «Работа в России». На этом интернет-ресурсе в качестве безработных с 9 апреля зарегистрировано почти 1,7 тысячи человек из Иркутской области. Граждан просят быть внимательными при заполнении личных данных. При возникновении вопросов специалисты центров занятости будут напрямую связываться с заявителями для уточнения информации. Это необходимо для оказания помощи в получении права на пособие.

В Минтруда региона напомнили, что в соответствии со статьей 25 федерального закона №1032-1 «О занятости населения Российской Федерации» работодатель обязан обеспечить информирование органов занятости об изменениях режима работы сотрудников, вносить актуальную информацию о планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы и возникновении задолженности по заработной плате. Согласно новым правилам, информировать органы занятости необходимо также через портал «Работа в России».

– Хочу еще раз обратиться ко всем работодателям, что работа с порталом – это обязательное требование. Для предоставления своевременной информации на этом интернет-ресурсе необходимо завести личный кабинет, – сказала Наталья Воронцова.

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1,1%. Численность зарегистрированных безработных – 13,2 тысячи человек. Трудоустроены с начала введения режима повышенной готовности 2392 человека.

Более 33 тысяч жителей Приангарья переведены работодателями на удаленную работу. Положительная сторона в этой ситуации, отмечают в региональном министерстве труда и занятости, в том, что 1,5 тысячи работодателей не увольняют свой персонал, а сохраняют трудовые коллективы путем перевода на альтернативный вид работы.